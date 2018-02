Tunisie: JSK - Sous pression!

De son côté, le coach aghlabide n'a pas ménagé ses joueurs durant ces dernières séances d'entraînement, axées sur la coordination entre les trois compartiments.

«Nous sommes déjà concentrés sur notre match de tout à l'heure face à l'USM et décidés à ne pas ménager nos efforts pour remporter la victoire escomptée, regagner la confiance de nos supporters et continuer à travailler dans la sérénité», devait affirmer le pivot Sabri Laâmari.

Choix et alternatives

Le coach aghlabide alignera probablement, à un élément près, la même formation des deux dernières rencontres. Traoré, Sylla et Munduga reprennent avec leurs camarades après leur absence en match de coupe pour des raisons administratives. Bouchniba, Layouni, Bacha et Bnina seront titularisés en défense, vu leur application. L'attaque sera le souci du staff technique. L'équipe manque de solutions dans ce compartiment : cette carence inquiète les fans, le staff technique et les dirigeants. La participation de Salhi, Bouguerra et Hamdi donnera plus de solutions offensives. Les supporters espèrent que les joueurs aghlabides se concentreront sur ce débat d'importance, avec l'ambition de retrouver au plus vite leurs repères.

Formation probable :

Kalaï, Bouchniba, Layouni, Bacha, Bnina, Traoré, Sylla, Laâmari, Laaouichi, Sassi, Munduga