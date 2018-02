Algérie: Riyad Mahrez - L'Algérien sort du silence !

Riyad Mahrez l'assure, il continuera de «tout donner pour Leicester», qui a refusé de le transférer à Manchester City cet hiver. La grève est terminée pour l'Algérien. Il avait préalablement manqué plusieurs entraînements, visiblement en rébellion après son transfert avorté à Manchester City, la faute à des exigences trop importantes des Foxes. Le principal intéressé, via un communiqué relayé par de nombreux médias, a livré ses vérités.

« Au cours des dix derniers jours, de nombreuses personnes qui prétendent être mes amis ont parlé de moi et de choses dont elles ne savent rien, a clarifié le Fennec dans un communiqué. C'est pourquoi je tiens à préciser que toutes ces prétendues suppositions sur la raison de mon absence sont totalement fausses. Leicester City a toujours été au courant de mes déplacements et avait connaissance de mes pensées, soit directement, soit par l'intermédiaire de mes conseillers. (... ) Mes objectifs ont toujours été les mêmes et j'ai toujours donné 100% pour le club, les supporters et mes coéquipiers. Ces objectifs restent les mêmes aujourd'hui. »

Auteur de huit buts et autant de passes décisives en Championnat cette saison, Riyad Mahrez assure avoir tenu son club informé de sa situation et de ses intentions. L'entraîneur Claude Puel et les Foxes peuvent souffler. Ce qui n'aurait pas empêché l'Algérien d »écoper d'une amende. Arrivé du Havre en 2014 contre un peu moins de 400.000 euros, Mahrez est rapidement devenu un joueur majeur de Leicester, qu'il a mené au titre surprise de champion d'Angleterre lors de la saison 2015-2016. Le natif de Sarcelles (banlieue parisienne) a été désigné joueur de l'année en Premier League avant de signer un contrat de quatre ans à l'été 2016.