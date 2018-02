Afrique: CAF Ligue des Champions - MC Alger - Bernard Casoni dévoile son plan face à l'AS Otoho

A 24h du rendez-vous face à l'AS Otoho du Congo Brazzaville pour le compte du premier tour de la Ligue des champions, le Mouloudia d'Alger est déterminé à revenir au pays avec un bon résultat.

Le MC Alger, battu mardi en déplacement par l'Olympique Médéa (1-0) pour la première fois depuis 7 journées, va croiser le fer avec l'AS Otoho du Congo au stade Marien-Ngouabi d'Owando, dimanche. Les Algérois, quart-de-finalistes de la dernière édition de la Coupe de la Confédération, retrouvent l'épreuve phare de la CAF, après sept années d'absence, avec l'objectif d'atteindre la phase de poules.

Bernard Casoni est un adepte du jeu offensif, mais ce dimanche il jouera avec beaucoup de prudence face à cette formation congolaise de l'AS Otoho. « Comme vous voyez, il fait très chaud et le taux d'humidité est très élevé. Donc, on ne pourra exercer un pressing sur l'adversaire durant toute la partie comme on le fait en championnat. C'est très compliqué dans de telles conditions climatiques. Donc, on va attendre notre adversaire et ne procéder que par des contres. Il faut savoir une chose qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions dans ce match, mais il faut en profiter si on aura deux à trois occasions pour marquer un but afin de jouer le match retour tranquillement», a confié le technicien français au micro de nos confrères de competition.dz.

Après la déception née de la défaite face à l'Olympique Médéa, le MC Alger veut très vite tourner la page en ramenant un résultat positif de ce déplacement à Brazzaville comptant pour le tour préliminaire de la CAF Ligue des Champions.