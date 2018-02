Congo-Brazzaville: Force publique - Près de 300 policiers admis à la retraite en 2018

La cérémonie d'adieu aux armes s'est déroulée, le 10 février, à l'Ecole nationale supérieure de police, en présence du directeur général de la police, le général Jean François Ndengué, ainsi que d'autres membres du conseil de commandement.

Ils sont au total 299 agents dont des officiers et sous-officiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2017. Cinquante d'entre eux ont participé à la cérémonie marquée, entre autres, par la restitution symbolique des attributs et la remise des témoignages de satisfaction. En effet, ces agents ayant marqué de leur empreinte l'histoire récente de la police nationale congolaise, ont atteint la durée de leur service et/ou de leur limite d'âge.

S'exprimant au nom des 299 policiers désormais retraités, le colonel Jean Claude Mabiala a rappelé que cette cérémonie, sanctionnant la fin de leur carrière de soldat, est un grand moment où la joie côtoie l'amertume. C'est ainsi qu'il a traduit leur reconnaissance à l'endroit de la nation qui a mis les moyens nécessaires pour la réussite de leurs multiples formations et séminaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. « La cérémonie de ce jour est le signal parfait de la reconnaissance de la nation pour tous les services rendus. A tous les collègues encore en activité, nous vous souhaitons bon vent alors dans la discipline, le respect, l'obéissance, l'abnégation, la rigueur dans le travail, le respect du bien public mis à disposition, la formation, l'instruction, pour atteindre les résultats escomptés. Nous restons disponibles et sensibles à toutes vos consultations à notre endroit », a-t-il déclaré.

Se félicitant de l'étroite collaboration avec la population dans la mise en œuvre du principe de la police de proximité, le colonel Mabiala lui a demandé pardon pour les éventuelles bavures, les abus du pouvoir, ou tout autre débordement parfois avec violence car, a-t-il dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il espère enfin que leurs collègues encore en fonction sauront redresser ces insuffisances en renforçant davantage cette collaboration pour que règnent la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.

Accompagner les retraités dans la réalisation de leurs projets

Après trente-sept ans de service au sein de la force publique, le colonel Gérard Bakalé qui a rangé aussi sa tenue, garde quelques souvenirs. « Trop de souvenirs, c'est énorme. Le plus grand de tous, c'est d'avoir imprimé un rythme au niveau de l'Egypte, en permettant aux candidats congolais d'être plus nombreux, parce qu'auparavant il n'y avait qu'un seul. Le travail que j'ai réalisé en 2007 et 2009 a augmenté le quota des Congolais en Egypte. Je demande à ceux qui sont restés de respecter la nature, de respecter l'homme, de ne rien prendre qui puisse faire que la force publique soit disqualifiée », a conseillé cet ancien sous-préfet.

Présidant la cérémonie, le directeur général de la police a souligné que le départ de ces agents pour la retraite n'était pas un adieu. Il s'agit, d'après le général Jean François Ndengué, d'un au revoir puisque de façon judicieuse, toutes les entités de la police recourront à leur expérience. Il les a assurés de la sollicitude de cette composante de la force publique qui les accompagnera dans la réalisation de leurs projets de retraite. « Anciens officiers et sous-officiers de la police nationale, la retraite, temps de repos, est aussi, grâce au recul et à la distance, un moment propice à la réflexion, notamment à la meilleure façon de conduire sa vie, de servir son pays et ses compatriotes. Donc, ceux qui restent en activité gagneront à vous fréquenter pour bénéficier du fruit de vos méditations et de votre sagesse », a fait savoir le directeur général de la police.