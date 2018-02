Congo-Brazzaville: Lutte contre l'incivisme - Une campagne de citoyenneté au bénéfice des élèves

L'ONG Initiative pour le changement et le progrès (ICP) que préside Crépin Okimango Kouesso a lancé cette opération, le 9 février, dans les écoles de la ville capitale.

La campagne de citoyenneté en faveur des élèves vise à lutter contre les actes inciviques devenus monnaie courante dans bon nombre d'établissements scolaires à Brazzaville. Pour ce faire, l'ONG ICP invite les jeunes à « adopter un comportement civique », comprendre leur responsabilité face aux biens communs.

« Auprès des jeunes collégiens et lycéens, nous voulons la prise de conscience, le respect, l'intérêt général. Les citoyens sont des usagers de l'espace public et non des consommateurs. Nous ne voulons pas une société aseptisée mais une vie harmonieuse, retrouver le sens du commun », a déclaré Crépin Okimango Kouesso.

Cette organisation non gouvernementale veut initier un guide du civisme pour rappeler les règles élémentaires de respect en collectivité et les mesures mises en place afin d'inciter les jeunes à les observer. Elle entend aussi inculquer à ces jeunes les valeurs de la République, de mixité sociale et du vivre ensemble en les faisant lire, réfléchir et agir dans le cadre de séances de travail ou de projets solidaires.

« Nous ne voulons plus que les jeunes aillent à la dérive. Ils doivent prendre conscience des valeurs de la République. Nous avons d'ailleurs un partenariat portant sur la citoyenneté avec le ministère de la Jeunesse », a argué Crépin Okimango Kouesso.

Dépourvue de moyens financiers mais pleine d'ambitions, l'ONG ICP, hormis Brazzaville, tient à étendre son action dans toutes les écoles des départements du pays.