Congo-Kinshasa: Coupures abusives de l'internet - L'IRDH veut porter plainte

L'IRDH indique avoir prévenu les sociétés de télécommunication établies dans le pays qu'elles n'avaient pas à répondre positivement aux injonctions visant à couper le signal internet et autres services dont les SMS. Dans un appel avant la marche du 21 janvier organisée par les laïcs catholiques, l'ONG avait fait remarquer à ces sociétés que répondre positivement à ces injonctions les exposerait à des poursuites judiciaires, pour violation des droits humains, mises à part les pertes sur le plan économique d'une telle mesure. Pour réaliser ce dessein, l'IRDH attend dans ses bureaux ceux qui prétendent en être victimes, à défaut, ils sont appelés à contacter son directeur, Me Hubert Tshisuaka, au info@irdh.co.za.

Pour l'IRDH, ces entreprises seront traînées devant la justice pour avoir interrompu et perturbé régulièrement le droit d'accès à l'internet ; pour avoir attribué des numéros d'appel et vendu des Mégabytes, sans offrir les services régulièrement payés ni les rembourser, et pour avoir refusé de communiquer ou prévenir les victimes d'incidences négatives pouvant nuire à leurs intérêts. Il serait également retenu contre ces entreprises le fait d'avoir participé aux violations des droits humains, du fait qu'aucune entreprise n'ait porté plainte ni quitté la RDC, à la suite d'injonctions illégales d'interrompre l'internet.

