Congo-Brazzaville: A quand la relance des feux tricolores à Pointe-Noire ?

Sauf mauvais constat de notre part, le manque de feux de signalisation au niveau des ronds-points et autres points d'intersection dans la ville océane tend à perdurer. D'aucuns diraient même qu'il est devenu comme une norme admise, car il y a aujourd'hui près six à sept ans que ces feux de signalisation ont disparu

Ce billet d'humeur est suscité par quelques bourrages et embouteillages qui se forment, surtout aux heures de la matinée et de l'après-midi, au niveau des intersections et des ronds-points, ajoutant du travail à la régulation routière. Pour certains chauffeurs de bus et taxis interrogés sur cette réalité, ces embouteillages sont dus en partie au manque criant des feux de signalisation. Ainsi, ils n'hésitent pas à charger les services départementaux responsables des questions de transports terrestres.

Les plaques et autres signaux ne suffisent pas pour réguler cette circulation, car les piétons, surtout les personnes de troisième âge et des enfants ont toujours eu de la peine au niveau des intersections à traverser les artères. Et pour cause, l'absence de ces feux de signalisation qui devraient stopper net les velléités de vitesse de certains chauffeurs. Ce qui explique en partie certains accidents de circulation dans la ville.

Au centre-ville, par exemple, les feux de signalisation de l'arrêt de bus de l'hôtel Elaïs n'existent plus, tout comme ceux du rond-point Château-d'eau, dans le quartier OCH. Ils sont devenus des poutres d'un hangar qui soutiennent à leur extrémité supérieure des ampoules incolores, semblables aux nids d'oiseaux. Que dire d'autres comme ceux des ronds-points du lycée technique Poaty-Bernard et sympathique ! Tous se sont transformés en poteaux sans fonction. Alors on se demande si d'autres endroits de la ville, qui nécessitent ces accompagnements de circulation urbaine, seront bientôt dotés de ces installations.

Quel risque court un piéton qui traverse dans la nuit, aux heures où les policiers routiers ne travaillent plus ! Admettons avec Lionel Ray, un consultant en assurance, qu'« assimilée à un défaut d'entretien de la voie publique, la signalisation défectueuse peut être la cause d'accidents de circulation engageant la responsabilité de l'administration en ayant la charge ». Est-ce aisé, dans une agglomération d'une importance considérable comme celle de Pointe-Noire, de circuler sans percevoir les feux tricolores ?

Terminons notre humeur par ce que pensent eux-mêmes les spécialistes des feux tricolores, c'est-à-dire vert-orange-rouge. Ces feux, disent-ils, ont une fonction de gérer dans le temps et l'espace les conflits entre usagers des voies en alternant le passage de ces derniers. En effet, lorsque les flux d'automobiles et des piétons sont denses, ou bien que la vitesse des véhicules est élevée, les feux tricolores sont un moyen efficace de gérer ces différents flux, nonobstant le gros travail que fait la police routière.