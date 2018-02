Congo-Kinshasa: Vie des partis - L'UDPS/Limete en quête de 160 000 dollars pour organiser son congrès

Un vibrant appel est lancé aux membres et sympathisants du parti pour contribuer à l'organisation du forum chargé de désigner un successeur à Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017, à Bruxelles.

Les tractations ont déjà commencé pour l'organisation du congrès de l'UDPS/Limete qui entend, à cette occasion, régler définitivement la question de la succession d'Étienne Tshisekedi, son leader charismatique décédé en Belgique et dont le corps n'a jamais été rapatrié. Mais il ne suffit pas de convoquer un congrès et d'avancer des dates (du 26 au 27 février), encore faut-il justifier d'un budget conséquent pour faire face aux besoins liés à une telle organisation. Cent soixante mille dollars, tel est le coût global du forum que s'apprête d'organiser ce grand parti historique de l'opposition. Il s'avère à ce stade que la formation politique ne dispose pas encore de la totalité de cette somme. Ce qui réduit dans l'expectative ses militants, sympathisants et autres cadres qui battent des pieds et des mains pour répondre à l'interpellation du secrétaire général exhortant tout le monde à mettre la main à la pâte.

Et pendant que toutes les énergies convergent vers la mobilisation des fonds, des voix s'élèvent déjà dans l'autre aile dissidente pour récuser à Jean Marc Kabund le droit de convoquer un congrès de l'UDPS. L'aile Tshibala renvoie le secrétaire général de l'UDPS/Limete à l'article 26 des statuts du parti qu'il aurait violé intentionnellement, dans le but d'entériner un règne dynastique au sein de l'UDPS en portant au perchoir Félix Tshisekedi, fils biologique du « lider maximo » décédé. « En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas trente jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti », dispose l'article 26 des statuts.

« Kabund n'est ni le directoire provisoire, ni le président intérimaire et, par conséquent, il n'a pas la qualité pour convoquer le congrès extraordinaire », assène-t-on du côté de l'UDPS/Tshibala. L'aile dissidente déclare n'admettre nullement une succession dynastique à la tête de l'UDPS, une approche jugée immorale et inadmissible car non conforme à l'idéal démocratique du parti.