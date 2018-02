Cote d'Ivoire: Ligue des champions - L'Asec en territoire conquis à Cotonou

« Nous avons des jeunes joueurs qui seront à leur première expérience internationale en club. Même si nous avons dans nos rangs des joueurs qui ont joué le dernier Chan avec la sélection nationale au Maroc, nous nous attendons à un match difficile. Cela dit, nous n'allons pas changer notre philosophie de jeu. Il faudra chercher à faire le meilleur résultat possible et chercher aussi la qualification sur les deux matchs (aller et retour) », estime Aby Yao, l'entraîneur du Wac. Le pari pour les joueurs de Williamsville sera de pouvoir gagner leur premier match international.

Face à une formation de Borgou, trois fois champion du Bénin (1980, 1992 et 2014), avec trois Coupes (1979, 1982 et 2001) nationales, logiquement, les Mimos devront se montrer prudents. Même si l'adversaire paraît largement à leur portée. Surtout que cette équipe de Parakou n'a jamais réussi à briller en compétitions internationales. Elle a participé une seule fois à la Ligue des champions (2015).

