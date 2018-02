Afrique de l'Ouest: Marché financier - La BRM démarre officiellement ses activités

« Le modèle économique de la BRM, assit sur ces trois lignes de métiers que sont la Banque des marchés, la Banque d'affaires et de la gestion d'actifs devrait lui permettre en n'en point douter d'accompagner les secteurs public et privé dans le financement des projets devant conduire notre pays à l'émergence », a indiqué le Premier ministre. Soulignant au passage que le secteur bancaire africain notamment ivoirien enregistre des progrès notables.

C'est dans cette même dynamique que le président du conseil d'administration, Mansour Camara a pour sa part rassuré que la présence officielle de Brm sera une aubaine pour le secteur privé, notamment les Pme qui vont bénéficier du soutien de cet établissement financier. Et des solutions innovantes dans le domaine de l'ingénierie financière, de placements, de financements structurés, et de conseils seront offerts aux acteurs économiques. En claire, cette banque veut contribuer au dynamisme du marché financier dont les bases sont déjà jetées.

Spécialisée dans l'intermédiation financière par les titres, la Brm a un capital détenu à 64,3% par des personnes physiques et à 35,7% par des investisseurs institutionnels. Selon le directeur général du groupe, Alioune Camara, « l'ambition de l'institution est avant tout de favoriser la diversité des acteurs bancaires et d'être un lien entre les banques à travers la dynamisation des échanges de flux monétaires et financières de manière à mieux assurer la liquidité et la profondeur d'un marché de capitaux en plein essor dans notre zone ».

Présente à Abidjan depuis novembre 2016, à travers sa filiale, la Bourse régionale de marchés (Brm) a officiellement lancé ses activités sous la présidence du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Amadou Gon Coulibaly, le vendredi 9 février. Cette cérémonie a été marquée par la coupure du ruban devant le siège Côte d'Ivoire de ce groupe, à Abidjan-Plateau, à l'angle du de l'avenue Crozet et du boulevard de la République.

