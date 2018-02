Cote d'Ivoire: Zéhi Sébastien (président de la commission électorale Fihb) - "Nous voulons une Ag élective apaisée"

interview

Installée depuis le 20 janvier dernier, la commission électorale de la fédération ivoirienne de handball promet des élections transparentes.

Président de la Commission électorale pour l'élection du nouveau président de la Fédération de handball, avez-vous déjà enregistré des dossiers de candidature ?

Nous n'avons pas encore reçu de candidature parce que les éventuels candidats ont reçu la décision portant dépôt de candidature, il y a une semaine. Nous les avons interpellés pour leur dire que s'ils ne sont pas prêts sur certains dossiers, ils peuvent déposer quand même leur candidature. Huit jours avant l'Ag, nous les interpellerons sur les dossiers manquant et on les aidera à les compléter.

Que pensez-vous des conditions d'éligibilité à la présidence de la Fihb ?

Un texte est fait pour être appliqué. Si on le trouve conflictuel, on prend toutes les dispositions nécessaires, mais de façon légale pour le changer. Les textes qui ont été arrêtés en 2013 par le bureau sortant sont ce qu'ils sont. Ils ont fait leur chemin. Mais peut-être qu'ils sont à leur terme. On fera en sorte qu'ils s'appliquent. Et là où il y aura des difficultés majeures, la commission électorale montera au créneau pour qu'on soit dans une cohésion totale. L'avenir de la gestion de la fédération se trouve entre les mains de ceux qui prétendent la gérer demain. Nous nous sommes tous rendus compte de l'incongruité de nos textes. Bien souvent, les statuts ne disent pas la même chose que le règlement intérieur. Il faut cadrer nos textes avec les standards internationaux.

Quelles sont les actes que vous avez déjà posés dans le cadre de votre mission ?

La première décision que nous avons prise a été d'appeler les candidats à déposer leur candidature. Ils doivent le faire huit jours avant la tenue de l'Assemblée générale élective. Mardi dernier, nous avons appelé également les candidats au commissariat au compte à déposer leur candidature en leur indiquant les conditions à remplir. Nous avons également ouvert la campagne électorale qui part du 8 février à minuit et qui sera close le 22 février 2018 à minuit. Mercredi dernier, nous avons reçu le collège électoral. Nous l'avons publié pour permettre aux clubs et aux acteurs du handball de faire toutes les observations ou requête jugée utile en direction de la commission électorale pour trancher et valider le collège électoral.

La commission électorale que vous dirigez garantit-elle des élections transparentes et apaisées ?

Pour une Assemblée générale élective apaisée, tous les clubs, comme un seul homme, ont pris des dispositions pour que la fédération ivoirienne de handball organise sans pression l'assemblée générale élective. C'est la volonté des clubs qui a amené la fédération à prendre ces dispositions pour qu'on soit dans un processus de transparence et de légalité. Nous voulons une Assemblée générale élective apaisée, pour sauver le handball ivoirien. Aussi avons-nous appelé les candidats à entrer dans une campagne courtoise, respectueuse et conviviale.