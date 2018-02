Tunisie: COM - Un derby crucial

En effet, le Club Sportif Sfaxien de cette saison pète du feu et nourrit beaucoup d'ambition. Et c'est le genre… Plus »

L'entraîneur Afouène Gharbi a pu travailler avec son groupe à Djerba où l'équipe a effectué un stage. En plus des joueurs étrangers, Lemine Traoré, Samaté et Santos, qui reprennent du service après un tour de repos en Coupe de Tunisie (les nouveaux règlements de la Coupe interdisent aux clubs de L1 d'aligner leurs étrangers contre des clubs divisionnaires), le staff pourra compter sur le défenseur Abderrahmane Rebaï.

Côté COM, si la semaine a été épargnée par le boycott des entraînements, une partie des émoluments ayant été servie, en revanche, elle n'a pas en contrepartie échappé à la colère des supporters qui multiplient les sit-in de protestations contre l'état d'abandon dans lequel se trouve leur club favori, notamment sur le plan financier. Face à la sanction qu'il a écopée, le club «jaune et noir» a mis en circulation des abonnements de soutien d'une valeur de 40 dinars servant à l'accès au reste des rencontres d'ici la fin de saison.

Cette confrontation directe opposant deux équipes qui luttent pour le maintien arrive à un moment où les mouvements de protestations se multiplient de part et d'autre. La Zliza sort de cinq jours de grève des entraînements (excusez du peu !) pour réclamer le versement des salaires et primes, et n'a repris le travail qu'avant-hier.

