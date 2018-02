Tunisie: Encore une version du Roi Lear

Scénographie de Walid Loussii, lumières de Moez Laâbidi, son de Aymen Chourabi, costumes signés Abdessalem Jemal, les marionnettes et les décors sont confectionnés à l'atelier du Centre national des arts de la marionnette.

Les interprètes manipulateurs : Aymen Nekhili, Nihed Touati, Fatma Ezzahra Marwani, Haythem Wnissi, Bilel Jelassi, Waâl Bani, Farès Laâfif, Abdessalem Jemal, Mohamed Amin Ksouri et Amel Melliti.

La fable «Dans la tempête» est celle du vieux roi Diop qui a partagé ses terres entre ses filles Nyamata et Timora, celles qui ont su lui prouver et exprimer leur affection. Samata, sa préférée, en fut spoliée, car elle a refusé de prodiguer à son père les paroles de tendresse que le vieillard désirait lui arracher. Bientôt Timora et Nyamata achèvent de déposséder leur père dont la raison commence à sombrer sous le poids de l'infortune... Samata viendra à son secours, mais ses troupes seront battues. Ils sont tous deux fait prisonniers, Samata mourut alors que le roi Diop expire en tenant dans ses bras le corps inanimé de sa fille...

Dans cette histoire, le vieux roi Diop luttait obstinément contre une tempête furieuse, moins terrible néanmoins que la cruauté de ses filles Timora et Nyamata.

Dans les ténèbres et le froid, le monarque désacralisé errait à travers les vallées et les lacs, exposé à la furie des éléments de la nature qui se déchaînent sur lui, défiant le ciel et le tonnerre, sommant les vents de précipiter la terre dans l'océan afin qu'il ne reste plus aucun germe de l'ingrate humanité.

«Eclipses du soleil et de la lune qui obscurcissent l'horizon... Un royaume morcelé, un pouvoir agonisant, des luttes fratricides autour d'un trône, un fils qui complote contre son père, un frère qui trahit son frère, une guerre civile, une invasion étrangère, du feu, et du sang, cette tragédie est la nôtre, quelque part en Afrique... », écrit Hacen Mouedhen, «J'aime travailler avec la marionnette, elle n'a de réalité que celle qu'on lui prête». Comme disait Claudel : «Elle n'a de vie et de mouvement que celui qu'elle tire de l'action... Ce n'est pas un acteur qui parle, c'est une parole qui agit».

La marionnette est l'illusion théâtrale à l'état pur. Elle est une abstraction concrète. Imagine que ton ombre se souvient de toi, le raconte, et soudain, elle devient présence vivante. Maintenant, tu n'es que l'humble serviteur de ton ombre. C'est à la fois miraculeux et infiniment poétique ! ajoute le metteur en scène. C'est de la poésie avant toute chose. Shakespeare donne une voix à la lune, au soleil, à la forêt, à la mer, au feu, aux désirs enfouis, aux passions les plus tumultueuses, parce qu'il ressent l'âme mystérieuse de l'univers... » Concernant la scénographie, Walid Loussii développe son travail : «Dans mon approche scénographique, je cite F.E. Halliday : «... en dépit de leur réalité apparente, les personnages de Shakespeare ne sont pas réalistes, comme les peintures de Cézanne, ils sont la représentation de la vie et non sa reproduction».

La première de ce travail sera donnée ce soir à 18h00 au Centre national des arts de la marionnette.