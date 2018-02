Tunisie: Plus qu'une option, une solution

M.Faouzi Ayadi, président-directeur général d'Invest Consulting, a déclaré à La Presse, en marge de la conférence : « Sur la base de la recommandation de l'édition 2017, le thème de cette année a intégré l'éco-construction dans le développement durable pour générer des emplois». Cependant, il y a de nombreux obstacles qui entravent et freinent l'évolution de l'éco-construction en Tunisie liés à la réglementation juridique ou les normes en vigueur. Ceux liés notamment à la lourdeur administrative.

M.Ayadi réfute en bloc ces obstacles en argumentant : « Pourtant ce n'est pas une problématique, mais une solution, que l'éco-construction apporte. Au niveau de la maîtrise de l'énergie, de la création d'emplois, de projets». Les Journées de l'éco-construction et de l'Innovation mettront cette année l'accent sur la construction durable avec une mise en exergue du développement durable comme générateur d'emplois. Une rencontre annuelle qui s'avèrera aussi une occasion pour réunir les décideurs et les experts de la construction et du bâtiment et les représentants des différentes entreprises dans le but de stimuler la réalisation de futurs projets économiques et écologiques.

Elle s'adresse aux professionnels de l'immobilier, mais elle est également ouverte aux particuliers avertis. Tous les corps de métier de la filière du bâtiment durable, fournisseurs, décideurs, prescripteurs, porteurs de projets innovants, architectes, bureaux d'études et prestataires de services seront au rendez-vous.

Les thèmes choisis pour ces dixièmes journées dont on peut citer l'architecture et l'urbanisme écologique, le tourisme écologique ou la gestion écologique des bâtiments reflètent la volonté d'Invest Consulting de favoriser le développement du bâtiment écologique et d'encourager les investissements des différentes entreprises dans l'éco-construction.

Objectifs du salon

« La finalité de ces journées est d'œuvrer pour le secteur, en vue d'amorcer une vision prospective de l'évolution des métiers écologiques. De participer aussi à la réussite de projets durables à forte valeur ajoutée. Les conclusions et les recommandations de cette manifestation constitueront une feuille de route pour l'évolution du bâtiment écologique avec une contribution substantielle dans le développement de tous les corps de métier de la filière du bâtiment durable », lit-on dans le communiqué préparé à cette occasion.

M.Ayadi conclura avec une note d'optimisme sur le succès attendu d'un salon de grande envergure prévu dans le cadre de ces journées : « Le salon va drainer un nombre important de visiteurs qu'on estime à trois mille. Parmi les exposants, il y aura des fournisseurs de solutions et de produits innovants; écologiques et économes en énergie».

De nombreux partenaires institutionnels y seront conviés : Ctmccv, Conect, Citet, OAT, ONM, Anme, BIT-UE, Bfpme, OIT, Enau, Csnpi-Utica Anged. Des partenaires médias également. L'Etat est le garant de la réussite de l'expérience tunisienne en matière de construction écologique ou construction. Un fait que confirme le président de la Chambre syndicale des agents immobiliers : « L'Etat doit mettre en œuvre toutes les mesures en faveur de la construction écologique par des programmes de formation professionnelle pour les jeunes en quête de perfectionnement dans le domaine appliqué à l'immobilier et au bâtiment. »

Mais aussi en maintenant la population sur son territoire, dans sa région, sa ville, son quartier par la création de projets innovants, de PME. Avec l'organisation de ces journées, Invest Consulting souhaite contribuer à faire découvrir aux différents intervenants les potentiels du bâtiment à la fois économique et écologique, à travers des expositions et des démonstrations. Tout un programme.