Tunisie: Bessghaïer et Ben Htira d'entrée !

Pour sa première sortie officielle, Khaled Ben Yahia affrontera tout à l'heure à partir de 17h00 le champion de Mauritanie, l'ASAC Concorde, en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions.

En prévision de cette rencontre, le nouvel entraîneur «sang et or» n'a effectué que deux séances d'entraînement, avant de s'envoler jeudi en début de soirée à destination de Nouakchott.

Deux séances, c'est peu pour préparer un match, particulièrement pour un entraîneur qui prend le train en marche. C'est pourquoi, Khaled Ben Yahia alignera, à deux joueurs près, la même formation qui a disputé le dernier match comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe de Tunisie.

Bguir affecté moralement

Le technicien «sang et or» pense ménager Saâd Bguir, affecté moralement après avoir été pris à parti par les supporters qui ont envahi la pelouse centrale du Stade Chedly Zouiten lors de la séance d'entraînement de mercredi dernier.

Un autre joueur devra être ménagé aussi, mais pour des raisons de santé. Il s'agit de Ghailane Chaâlali, blessé à Métlaoui. Il devra être remplacé par Maher Bessghaïer.

Cela dit, Ben Chérifia gardera les bois. La charnière centrale sera formée de Dhaouadi et Machani. Derbali et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Coulibaly et Kom occuperont les postes de milieux défensifs. Badri et Besseghaïer animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Enfin, Ben Htira suppléera Bguir au poste de régisseur et évoluera derrière Jouini, aligné à la pointe de l'attaque.

Tout à l'heure, les «Sang et Or» affronteront le champion de Mauritanie en titre, l'ASAC Concorde. Le club de la capitale Nouakchott n'a jamais brillé sur la scène continentale. Il compte seulement deux participations en Coupe de la Confédération. Son bilan en C2 africaine ne plaide pas en sa faveur : un match nul et trois défaites en quatre rencontres.

Sur le papier, le premier adversaire de l'Espérance Sportive de Tunis en Ligue des champions est prenable. Sur le terrain, on s'attend à une réaction d'amour-propre de la part de Haythem Jouini et ses camarades. Le fameux choc psychologique aura-t-il lieu tout à l'heure avec Khaled Ben Yahia ? Attendons voir !