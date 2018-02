Tunisie: ESM - Sur la vague de l'enthousiasme

En tout cas, un signe positif : cela fait belle lurette que le staff d'Ennejma n'a pas bénéficié d'un tel embarras du choix à l'heure de composer sa formation rentrante. En effet, n'oublions pas la belle forme que traversent Ziad Baccouche, paru très à son avantage face au leader de la compétition, et le milieu Idrissa Niang, auteur du but de la délivrance.

Dimanche dernier, face à l'Espérance de Tunis, le coach du club du bassin minier a été l'auteur d'un coaching gagnant, en incorporant en cours de jeu Imed Meniaoui et Jilani Ben Abdessalam, deux éléments qui allaient apporter tonus et fraîcheur. L'attaque est du coup devenue plus percutante et efficace.

En effet, le Club Sportif Sfaxien de cette saison pète du feu et nourrit beaucoup d'ambition. Et c'est le genre d'adversaire fort redoutable à l'extérieur car il manie avec beaucoup de réussite l'art du contre.

