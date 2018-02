Cote d'Ivoire: FEMUA 11 - Les préparatifs démarrent à Abidjan

Le Festival 2018 s'ouvrira le 17 pour s'achever le 22 avril 2018. Il sera parrainé par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Après l'édition 2017 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), top départ pour l'édition 2018, le Femua 11. Les préparatifs de cet évènement culturel d'envergure ont été lancés à Abidjan par des membres du comité d'organisation. C'était le samedi 10 février 2018, lors d'une rencontre avec la presse.

A cette occasion, le directeur de communication de Gaou Productions, Guy-Michel Able et son collaborateur, Gustave Adams, ont séance tenante livré quelques dates sur le déroulement dudit évènement. Selon eux, le Femua 11 sera lancé à Abidjan « le 15 mars », sans toutefois préciser le lieu exact.

Comme à l'accoutumée, le festival se déroulera effectivement à Abidjan et dans une ville de l'intérieur du pays dont le nom n'a pour l'instant pas été notifié. M. Ablé a par ailleurs souligné que la fiche artistique sera divulguée le jour du lancement.

Le Commissaire général du Femua, le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit A'Salfo, et ses partenaires procèderont à l'inauguration officielle de deux infrastructures réalisées par les Magiciens. Il s'agit en l'occurrence de l'école Magic System de Séguéla dont la livraison est prévue « le 05 avril 2018 et un centre de santé bâti à Loulo », une localité située dans le département de M'Bengue, « le 12 avril », ont aussi ajouté Messieurs Able et Adams.

Dans le cadre de cette organisation, ces deux responsables de Gaou Productions ont souhaité que toutes les informations quant aux identités des hommes des médias leur soient communiquées « au plus vite » pour ne pas qu'il n'y ait de failles dans le processus d'accréditation et que leurs badges soient disponibles « le plus tôt possible ».

"Jeunesse Africaine et immigration clandestine", est le thème retenu pour ce nouveau numéro.