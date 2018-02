Sénégal: Nianao - L'administration des Douanes regrette les incidents

Ces pèlerins ont « catégoriquement refusé de se soumettre aux dits contrôles et de s'acquitter des frais réglementaires de 2.500 francs Cfa par véhicule relatifs à l'établissement de ces passavants de circulation ». Ils s'en sont, par la suite, pris aux agents et à la Brigade, souligne le communiqué. C'est donc « pour se dégager de cette situation lourde de danger, des coups de sommation ont été tirés par les agents des Douanes pour disperser la foule, dont l'un a malheureusement atteint une personne. Cette dernière a finalement succombé à ses blessures ». Le Brpc de rappeler que le « passavant est un document douanier couvrant la circulation de véhicules étrangers sur le territoire national ».

Aussi ont-ils présenté leurs condoléances au nom du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et du ministre chargé du Budget. Le communiqué revient sur les faits, indiquant que les « pèlerins en provenance de la Guinée-Bissau à destination de Médina Gounass (région de Kolda, Sénégal), à bord de dizaines de véhicules, ont été soumis, par les agents du Poste des Douanes de Nianao, aux contrôles de routine aux frontières avant l'établissement de passavants de circulation pour ces véhicules ».

Le directeur général des Douanes, Oumar Diallo, et toute l'administration des Douanes ont regretté, selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication (Brpc), l'incident de Nianao de jeudi dernier qui s'est soldé par la mort d'un ressortissant bissau-guinéen.

