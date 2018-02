Sénégal: Mort d'un pêcheur saint-louisien - Chérif Atkhana Aïdara appelle les chefs d'Etat à œuvrer pour la paix

A la suite des évènements survenus entre les pêcheurs sénégalais et les gardes-côtes mauritaniens, ayant conduit à la mort d'un pêcheur saint-louisien, Chérif Cheikh Atkhana Aïdara exprime ses profonds regrets et appelle au calme.

Selon le guide religieux, c'est en pleine tournée dans les Iles du Saloum qu'il a appris les « évènements malheureux » qui ont eu lieu dernièrement, provoquant l'ire des Saint-louisiens et même la réaction du chef de l'Etat Macky Sall, depuis la capitale éthiopienne Addis-Abeba à l'occasion du sommet de l'Union africaine. D'ailleurs, l'armée sénégalaise a déployé un patrouilleur sur le long des frontières maritimes entre les deux pays. Pour Cheikh Atkhana Aïdara, le Sénégal et la Mauritanie partagent les mêmes intérêts et chacun a besoin de l'autre pour aller de l'avant. C'est pour cela que le religieux a invité les deux chefs de l'Etat à anticiper pour que ce genre de problème ne se reproduise plus.

« Il faut renforcer ces liens entre les deux pays et, à mon avis, ceux qui travaillent pour raffermir les relations entre les deux peuples sont plus nombreux que ceux qui les détériorent », assure Chérif Atkhana. Pour lui, un Mauritanien ou un Sénégalais qui tire sur son prochain est « un ennemi de la paix ». A ce titre, le guide a appelé les autorités religieuses et les chefs coutumiers des deux pays à s'impliquer activement pour que de tels évènements n'aient plus lieu.