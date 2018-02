Cote d'Ivoire: Grand-Lahou - La meilleure société coopérative primée par le conseil du Café-cacao

La société coopérative, Scoops-Coasada de Grand-Lahou, créée en avril 2016, riche de 1350 membres, a été distinguée, en 2017, lors de la 4e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat (Jncc), par le conseil du café-cacao, meilleure coopérative de la délégation régionale d'Abidjan.

Cette délégation régionale regroupe les départements de Sikensi, Grand-Lahou, Alépé, Jacqueville, Dabou et Abidjan. Pour récompenser les efforts de cette coopérative, le conseil lui a décerné un prix d'une valeur d'un million de Fcfa ainsi qu'un tricycle, 2 atomiseurs, 20 serpettes, 16 « écabosseuses » et 2600 ha de produits phytosanitaires.

La coordonnatrice logistique du conseil, Ahipeau Marie, a procédé, le 9 février, au siège de ladite coopérative sis à Grand-Lahou, à la remise officielle des différents lots. La représentante du conseil a indiqué que la célébration de ces journées vise à valoriser et promouvoir le cacao ivoirien et à récompenser les meilleures coopératives.

C'est pourquoi, se réjouit-elle, la performance de 5950 tonnes, avec 5% de sous grade, réalisée par Scoops-Coasada en termes de production et qualité de cacao, en cette campagne de 2016-2017, est à louer.

En outre, cette société coopérative s'est inscrite dans un programme de certification qui lui permet de réaliser la traçabilité dans sa commercialisation.

Ahipeau Marie a aussi encouragé le fait que le Président du conseil d'administration (Pca) de Scoops-Coasada, Ly Boubou, s'est engagé dans la réalisation des actions sociales pour le bien-être de ses producteurs.

En effet, en plus de leur distribuer des produits phytosanitaires, le Pca a doté les villages d'Ahougnansou et de Kpakpazè, privés d'eau potable, de pompes hydrauliques améliorées et villageoises. Il les a remises officiellement, vendredi, aux villageois, après les avoir inaugurées.

Ly Boubou ambitionne une production annuelle de 10 000t et d'ici 2019, construire 3 écoles et un centre de santé, implanter 10 pompes villageoises et 4 moulins pour améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs.

Le préfet du département, Bamba Souleymane, s'est dit honoré par cette distinction. L'autorité préfectorale a recommandé aux producteurs la solidarité et de demeurer dans cette dynamique en produisant du cacao en abondance et de qualité.

Il a également salué les actions de développement dans la région du premier responsable de la coopérative. Pour lui, l'Etat, à lui seul, ne peut pas tout faire.