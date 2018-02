Cote d'Ivoire: San Pedro - Un cas suspect de décès par rage d'un enfant à Boignykro

Si le cas de la jeune K.A. est confirmé par l'institut Pasteur, il portera à deux les cas connus de morts par rage, en deux ans, dans la sous-préfecture de Gabiadji et le département de San Pedro, où un projet pilote "GAVI" de sensibilisation et de lutte contre la rage est en cours.

Mais le chien, auteur de la morsure, n'a pas été retrouvé, tandis que l'Institut pasteur, où des échantillons ont été envoyés pour déterminer la cause exacte du décès, tarde à donner les résultats, plus de deux semaines après l'envoi desdits échantillons. Le délai habituel pour les résultats est de trois à quatre jours, a-t-on appris au niveau de l'INHP.

Le 25 janvier, la situation s'aggrave car K.A. refuse de manger et de boire, obligeant le père à la conduire à l'INHP, où les spécialistes décèlent qu'elle manifeste déjà des symptômes de la rage, notamment l'aérophobie (peur du vent) et la photophobie (peur de la lumière). Ils l'orientent alors au CHR, où elle décède le lendemain.

