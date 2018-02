Cameroun: Paul Biya apparaît à la télé et ne dit rien sur son état de santé

En plus de diverses annonces sur le plan de l'emploi, Paul Biya a confirmé que 2018 sera bel et bien une année électorale en invitant les jeunes à y prendre une part active : « 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable. Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre destin ».

Des rumeurs incessantes le disaient très malade ces derniers jours. Mais Paul Biya a bel et bien, en début de soirée, tenu son traditionnel discours à la jeunesse camerounaise à la faveur de la fête qui lui est consacrée chaque année. Discours scruté et suivi comme rarement par le passé, tant les Camerounais étaient désireux d'avoir des indices sur l'état de santé de leur président.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.