Ces vendredi 10 et samedi 11 février, l'Hôtel communal de Cocody a abrité, la quatrième édition du Wedding Market. C'est le marché africain du mariage, tradi-moderne et des accessoires traditionnels. Initié par la structure « Bojour Event », l'événement se veut une plateforme de la promotion du mariage traditionnel ou dot, autour de laquelle l'on note un grand engouement depuis ces dernières années.

Parrainé par le maire de Cocody, N'Gouan Mathias, cette édition qui a porté sur le thème de « Mariage traditionnel, source de cohésion sociale : Cas des alliances ethniques », est une aubaine pour les futures mariés d'avoir les rudiments nécessaires pour réussir leur mariage.

Gueï Koré, conseiller municipal représentant le maire de Cocody, parrain de l'événement, s'est félicité de la tenue de ce marché dans la commune présidentielle. Pour lui, cette cérémonie s'articule autour d'un fondamental purement humain qui est le "mariage".

« Le mariage représente pour nous un véritable facteur de cohésion social. Parce qu'il réunit deux familles. Et il est donc temps de faire valoir à travers cet événement nos différentes cultures », a-t-il souligné.

Ebbah N'Da, chargée de programme éducation à l'Unesco en Côte d'Ivoire, a indiqué que cette belle initiative vise à œuvrer non seulement à la promotion de la diversité des expressions culturelles de ce riche patrimoine dont regorge la Côte d'Ivoire, mais à œuvrer également rapprochement des peuples et à la pérennisation de ces richesse culturelles par la transmission de ses valeurs à la jeune génération.

« Le marché africain du mariage et des accessoires, nous invite à porter un regard neuf sur nos cultures, à reconsidérer notre rapport avec nos valeurs patrimoniales et à inventer de nouvelles stratégies de visibilités de rapprochement et de dialogue des communautés pour mieux répondre aux besoins essentiels des populations.

Préserver, valoriser et faire vivre nos patrimoines culturels, constitue donc un enjeu majeur, non seulement pour la qualité de vie des communautés, mais aussi pour la stabilité sociale », a-t-elle dit.

Anna Yonta Kamara-Niamké, initiatrice de l'événement, a précisé que ce marché permettra aux futurs mariés d'aborder avec efficacité l'organisation de leur cérémonie de mariage. « Ici nous mettons l'accent sur la tradition. Tout simplement parce que nous voulons valoriser nos cultures.

Et les jeunes couples de plus en plus sollicitent les tenues et accessoires traditionnels », a-t-il justifié. Avant de dire : « La quatrième édition a connu un succès avec la participation des professionnels du mariage »

Au total, 24 corps de métiers et 43 exposants intervenants dans les domaines, notamment, de l'organisation pratique, la décoration, la restauration et la logistique ont présenté aux visiteurs leurs différentes recettes.