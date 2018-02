Guinée Bissau: Un festival de buts

Photo: CAF

L’Athlétic Club Léopards de Dolisie a du compter sur l’expérience de Césair Gandzé, fraîchement revenu du Chan, pour éviter une contre-performance à domicile face à l’AS Togo-Port en préliminaires aller de la Ligue des champions Total 2018.

Les plus optimistes parmi les 7 mille fans perchés sur les gradins du terrain Al Abdi d'El Jadida ne pouvaient soupçonner un tel festival de buts, quand bien même le champion de Guinée Bissau était sans référence sur le plan continental.

Le Difaa ne l'est pas non plus mais il a abordé la rencontre avec la sérénité requise, alignant sa formation type dont les deux héros de la 5ème édition du CHAN remportée par le Maroc (Ayoub Nanah et Mérouane Hadhoudi).

Les Marocains n'ont pas faits dans la dentelle, imposant un pressing tous azimuts dès le coup d'envoi et parvinrent à ouvrir la marque prématurément par Ndiaye (1-0, 4è).Visiblement très gênés par une pelouse humide, les Guinéens ne parvenaient pas à endiguer la furia adverse et encore moins à la contenir loin de leur cage.

Et le second but ne tarda pas à venir suite à un penalty accordé par l'arbitre Egyptien Amin Mohamed Omar. Hamid Ahadad le transforma avec brio (2-0, 22è). Simon Msuva aggrava l'adition, exploitant une bavure défensive (3-0,25è). Celui-ci distilla une passe lumineuse à Ahadad qui réalisa son hat-trick (4-0, 32è).

Ce duo va donner du tournis à la défense adverse, Ahadad revient de nouveau pour mettre dans les filets par deux fois (6-0, 44è et 46è,) et porte ainsi son actif personnel à 5 buts ce soir.

Le match était devenu quasiment à sens unique, les visiteurs ont préféré se replier résolument en défense pour limiter les dégâts, donnant l'impression de n'attendre que le coup de sifflet final.

Mais leur fallait-il encore avoir les moyens de leurs ambitions face à des Marocains supérieurs sur tous les plans. Ils vont encaisser un 7è but par El Magri (54è), puis un 8ème par Msuva qui a driblé le gardien et rentré dans la cage ballon au pied. La démonstration de force s'acheva par un 10è but inscrit par le même Msuva qui a failli ajouter un onzième n'était-ce le poteau qui a dévié le cuir dehors.

De fait, estime t-on, le Difaa d'El Jadida a estampillé son billet pour le prochain tour, avant même le match retour qui restera une simple formalité.