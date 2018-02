Congo-Brazzaville: Inquiétude au sujet de la détention d'un activiste des droits de l'homme

Noël Mienanzambi Boyi n'est pas la seule personne détenue en lien avec le pasteur Ntumi : le journaliste indépendant Ghys Fortuné Dombé Bemba l'est également depuis une année et un mois.

Selon Loamba Moké, défenseur des droits de l'homme, la lettre ouverte adressée au chef de l'Etat congolais est la meilleure démarche qui soit pour obtenir la libération de Noël Mienanzambi Boyi. Il qualifie sa détention d'arbitraire et pense qu'elle ne se justifie plus parce qu'elle est liée à l'affaire du pasteur Ntumi dont un mandat d'arrêt est en passe d'être levé.

Selon la FIDH et d'autres ONG qui exigent sa libération « sans condition », ce détenu a été victime de mauvais traitements et n'a jamais eu accès à un avocat. « Il s'agit de pures allégations », rétorque le porte-parole du gouvernement.

La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a adressé samedi 10 février une lettre ouverte au président congolais Denis Sassou Nguesso pour demander la libération de Noël Miananzambi Boyi, un activiste des droits de l'homme qui serait arbitrairement détenu depuis un peu plus d'une année à cause de ses accointances avec le pasteur Ntumi.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.