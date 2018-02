Les partis de l'opposition dite «significative» et les membres du Front "Initiative pour des élections démocratiques" (Ied) ont battu le macadam hier, vendredi 9 février, à Dakar. A tour de rôle, devant des militants et sympathisants venus nombreux à la marche de protestation, les leaders des différents partis présents ont réclamé des élections démocratiques et transparentes, non sans tirer à boulets rouges sur le régime en place.

Après avoir refusé de participer au dialogue politique initié par le gouvernement, à cause d'un «manque de confiance» envers le chef de l'Etat, Macky Sall et son régime, l'opposition dite «radicale» s'est exprimée sur l'essentiel des sujets débattus lors desdites concertations. En effet, à travers une marche de protestation qui a débuté de l'avenue Bourguiba, angle 10 au rond-point boulevard Général De Gaulle, angle rue 25 Médina, les partis de l'opposition ainsi que les membres du front "Initiative pour des élections démocratiques" (Ied) ont tous réclamé des élections démocratiques et transparentes. Ainsi, sur la question du bulletin unique, pomme de discorde entre les différents pôles qui ont pris part aux concertations, Pape Diop, Président du parti Bokk Gis Gis estime que c'est un système qui permet de faire moins de dépense et de gagner en temps de vote. S'attaquant au refus du régime actuel d'opter pour ledit système, il reste persuadé que «c'est pour procéder à des achats de conscience». Par conséquent, il a invité ses camarades de l'opposition à beaucoup plus se mobiliser les prochaines semaines.

Un autre point, et pas des moindres, notamment l'organisation des élections prochaines, a été évoqué par les marcheurs. C'est le député du parti Rewmi, Déthié Fall, en l'absence de son mentor Idrissa Seck, en tournée à l'intérieur du pays, qui est monté au créneau pour réitérer la réclamation d'une personnalité neutre à la tête de l'organisation des élections. Pour lui, «l'opposition réclame une personnalité neutre et consensuelle pour l'organisation des élections». Il reste persuadé que la mobilisation du jour montre que le peuple est conscient de son devoir. Lui emboitant le pas, l'ancien ministre de Macky Sall, Thierno Alassane Sall, actuel patron du mouvement "La République des valeurs", trouve que son ancien mentor n'a pas le droit de «définir la manière dont doivent se tenir les élections».

Pour lui, le Sénégal doit dépasser aujourd'hui les questions d'élections démocratiques. Pour faire face au régime, il a invité ses camarades de l'opposition à beaucoup plus se mobiliser, surtout quand il s'agit de questions de démocratie. Il n'a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin de la mouvance présidentielle, en faisant noter que tous les secteurs d'activités du pays ne marchent pas. Même point de vue pour le maire de Mermoz Sacrée Cœur, Barthélémy Dias qui persiste qu'il faut nécessairement des concertations autour du fichier électoral. Dans la même veine, il a réclamé la distribution des cartes d'électeurs retenues par le gouvernement, à son avis. Prévenant le chef de l'Etat, il lui a demandé de «suivre le droit, sinon nous devions la loi». A noter, par ailleurs, que les responsables politiques présents à la marche de l'opposition et des membres du front "Initiative pour des élections démocratiques" se sont félicités de la mobilisation des militants et sympathisants à la marche de protestation hier, vendredi 9 février.