Et en faisant une telle sortie à quelques jours de l'ouverture d'un énième dialogue politique dans ce pays des Gnassingbé, il indique la voie à suivre qui n'est autre que celle de l'alternance. C'est dire que les médiateurs dans cette crise togolaise, le président guinéen Alpha Condé et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, sont avertis.

Loin de jouer les Cassandre, le président Buhari dont le pays, l'un des plus puissants d'Afrique, a souffert, par le passé, des affres des présidences à vie et qui, aujourd'hui, jouit pleinement des délices de la démocratie, sait bien ce que peut coûter une instabilité politique. Cela dit, tout le mérite est pour le président du Nigeria qui confirme que son pays est une puissance sous-régionale attachée aux valeurs démocratiques.

Un message on ne peut plus clair, adressé à son homologue togolais qui, depuis maintenant cinq mois, a fort à faire avec ses opposants qui ne cessent de ruer dans les brancard face à ses velléités de pouvoir à vie. Comme on le constate, depuis un certain temps, l'intention affichée du président Faure Gnassingbé de se maintenir définitivement au pouvoir irrite l'opposition togolaise qui, de façon récurrente, bat le macadam pour l'en dissuader au point de demander sa démission hic et nunc, plongeant ainsi le pays dans une crise politique qui a déjà mis de nombreux Togolais sur le carreau.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.