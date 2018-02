Cote d'Ivoire: Aboisso - Formation des acteurs économiques sur la protection de la couche d'ozone

Le protocole de Montréal et de la Côte-d'Ivoire sur le contrôle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(SAO) sont en voie de divulgation et de vulgarisation. A cet effet, un atelier régional a réuni les principaux acteurs de l'économie de la région du sud Comoé récemment à Aboisso.

C'était à l'initiative d'ONU-Environnement et sous la supervision du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable. L'objectif principal est : l'élimination totale de la consommation et de l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Côte-d'Ivoire. Ou à tout le moins, parvenir à sa réduction sensible d'ici 2020.

Deux jours durant, les agents des douanes, des eaux et forêts, de la police et de la gendarmerie ainsi que les contrôleurs du ministère du commerce ont été formés sur l'identification et le contrôle de ces substances appauvrissantes.

Au sortir de ce regroupement, les participants devraient être à même d'identifier les envois suspects de substances, les substances de remplacement et même les produits contenant lesdites substances. Et ce, à l'intérieur du pays comme aux frontières.

La maitrise de ce contrôle passe par la réduction notable au plan national, de la consommation d'hydrochloroflurocarbones (HCFC). Un produit hautement destructeur de la couche d'ozone, utilisé dans le secteur du froid (climatisation et réfrigération).

En plus de s'être familiarisés avec le protocole de Montréal, les agents ont été instruits sur la qualité des produits vendus susceptibles de détruire la couche d'ozone.

L'atelier d'Aboisso a été ouvert par le secrétaire général de la préfecture, M. Coulibaly Sidiki qui représentait le préfet de région, préfet du département d'Aboisso et le ministère de tutelle.