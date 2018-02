Afrique: Courte victoire de l'AC Léopards face à AS Togo Port de Lomé

Les plus optimistes parmi les 7 mille fans perchés sur les gradins du terrain Al Abdi d'El Jadida ne pouvaient… Plus »

Chez nous nous mettrons tout en œuvre pour se qualifier à l'étape suivante. Notre gazon synthétique est vieux de plus de dix ans et il est différent de celui d'ici (Madingou).

Le plus long voyage commence toujours pas le premier pas. Il était impératif pour ce match aller que nous puissions le gagner. 2-1, on pouvait dire c'est un score très étriqué mais on peut se satisfaire de cette victoire, car nous étions au Chan et cela ne fait que 4 jours que je suis en chantier avec ces joueurs.

Il fallait attendre la seconde période pour que les locaux appuient sur l'accélérateur. Et la récompense a été immédiate : la frappe de Césair Gandzé sur coup franc est contrée par le pied d'un joueur togolais en corner. C'est d'ailleurs sur ce corner que les Fauves du Niari prennent l'avantage grâce à un but contre son camp d'Abdoul Sabourh Bode.

