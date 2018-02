Ile Maurice: Ramgoolam - «C'est la première fois que Maha Shivaratree est politisée»

Plus besoin de passer par Jo'burg pour rallier Nairobi. Air Mauritius et Kenya Airways se renforcent mutuellement. Les… Plus »

N'empêche, dans les deux camps, on s'accuse de politiser Maha Shivaratree et Grand-Bassin. Pravind Jugnauth, le Premier ministre, estimant d'ailleurs que «certains pensent que Grand-Bassin leur est acquis». Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné le fait que les règlements de la Task Force doivent être respectés.

Après la démolition d'un chapiteau et des accrochages verbaux entre la police et des membres de la Mangal Mahadev Shakti Swaroopa Association, dont Navin Unoop est le trésorier, la situation est finalement rentrée dans l'ordre. Il a fallu pour cela l'intervention de Vidianand Lutchmeeparsad, secrétaire de la Task Force.

L'ex-Premier ministre est notamment revenu sur l'incident ayant entaché le début du pèlerinage, vendredi 9 février. Ce jour-là, des policiers ont tenté de démolir les chapiteaux érigés par la Mangal Mahadev Shakti Swaroopa Association, dont le président est Anil Bachoo. Expliquant en avoir reçu l'ordre «d'en haut». Et plus précisément de la Task Force ministérielle mise sur pied dans le cadre de la fête Maha Shivaratree.

