Afrique: New stars de Douala prend une avance sur le Déportivo Niefang

On espère que tout va s'arranger avec la reprise du championnat national. Nous gardons nos chances intactes. Et je puis vous dire que nous reviendrons de Malabo le 20 février avec la qualification pour les 16e de finale ", a dit Petit-Michel Wamba.

Son collègue Camerounais n'a non plus perdu le moral malgré ce but encaissé dans les dernières minutes de jeu. " Nous avons dominé la rencontre, mais certains de mes joeurs ont manqué de fraicheur physique.

Le second but camerounais part d'un corner du même Kouoh Bilé qui trouve l'attaquant prodige de ce match aller. Sans perdre du temps Junior Ngongang, fusille le portier Achil Pensy d'une frappe bien cadrée (83').

