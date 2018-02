Congo-Kinshasa: Inquiétude à Goma après la disparition d'un musicien engagé

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Nous craignons pour sa vie et pour son intégrité physique. Nous plaidons à ce que les autorités puissent nous aider et interpeller, par tous les moyens possibles, tous les canaux, afin de trouver Black Man », a-t-il appelé.

« On n'a plus vu Black Man depuis jeudi. Nous l'avons cherché dans tout le quartier, il est introuvable. C'est pour ça que nous marchons. Nous voulons qu'on nous le rende et qu'on nous le rende vivant. Nous sommes tristes, vraiment. Dans quel pays vivons-nous ? », s'insurge un des jeunes.

« Qu'il revienne vite... ! ». C'est le cri du cœur lancé par ces jeunes enfants, sortis par dizaines dans le quartier Katindo de Goma. Des voisins et des fans de Black Man Bausi se disent frustrés et inquiets de sa disparition.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.