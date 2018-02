Cote d'Ivoire: Conseil régional de l'Indénié-Djuablin - Abinan Pascal annonce sa candidature au Roi de l'Indénié

Face à Nanan Angui Amoikon II, gardien du trône représentant le roi Boa Kouassi III et en présence des chefs de familles et cour, le ministre de la modernisation de l'administration et de la rénovation du service public a clairement affiché son intention de poursuivre son œuvre de développement dans l'Indénié-Djuablin.

« Je suis candidat à ma propre succession pour un second et dernier mandat ». C'est la substance du message porté par Pascal Kouakou Abinan, président élu du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, aux autorités traditionnelles du royaume de l'Indénié. C'était dans la matinée du 10 février dernier à la cour royale d'Abengourou.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.