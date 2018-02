Outre ce Prix BJKD, Sylvère Kouakou a été distingué à plusieurs autres occasions. En 2017, il a glané le Super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent et dans la même année il a été admis, a-t-il confié, dans le top 50 des jeunes qui font bouger la Côte d'Ivoire et désigné comme ayant la meilleure jeune entreprise africaine écocitoyenne.

Puis, la 5e à Kouassi Andrée qui entreprend dans la vente d'application de détection de points d'eau et la réalisation de forages. Celui-ci est reparti avec plus de 2 000 000 de Fcfa et un ordinateur portable.

Il a empoché pour l'occasion, une enveloppe de 10 000 000 de FCFA et un ordinateur portable ainsi qu'un billet d'avion offert par Air Côte d'Ivoire en plus d'un poste téléviseur (TV 43') offert par Sociam, l'une des sociétés partenaires.

