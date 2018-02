Sénégal: Exploitation des ressources halieutiques - Vers la signature d'un protocole d'accord entre Nouakchott et Dakar

Le Président de la République Macky Sall et celui de la République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ont donné des instructions à leur gouvernement de signer un protocole d'accord pour l'exploitation des ressources halieutiques entre les deux pays d'ici fin mars 2018.

C'était lors de la visite du chef de l'Etat, Macky Sall en Mauritanie les 8 et 9 février. En outre, les deux chefs d'Etat veulent finaliser et parapher l'Accord sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des deux pays.

En visite de travail en Mauritanie depuis hier, jeudi 8 février, le Président de la République, Macky Sall et son homologue Mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, ont abordé la question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions aux Ministres en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime à l'effet, de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine, en vue de la signature d'un Protocole d'Accord entre les deux pays d'ici fin mars 2018.

Selon un communiqué conjoint des deux gouvernements qui nous est parvenu hier, vendredi 9 février, les deux Présidents ont «exprimé leurs vifs regrets suite à la l'incident ayant entrainé mort d'un pêcheur sénégalais sur les côtes mauritaniennes ». Ils ont également «regretté les saccages contre des commerces de mauritaniens à Saint Louis tout en appelant au respect des lois et règlements régissant l'accès aux ressources halieutiques, gage d'une exploitation rationnelle et d'une préservation durable dans l'intérêt suprême des deux pays».

Ainsi, les deux Présidents ont donné des instructions aux Ministres en charge de l'Intérieur des deux pays de se réunir avant la fin du mois de mars 2018, à Dakar, pour «finaliser et signer l'Accord sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des deux pays».

Ils ont, en outre, demandé à leurs Ministres en charge de l'élevage de «réunir courant mars-avril 2018 au Sénégal, le Comité paritaire pour le suivi de la mise en œuvre du Protocole réglementant la transhumance entre les deux pays». Les deux Présidents ont également donné des instructions à leur gouvernement respectif pour «la mise place d'un groupe d'impulsion chargé du suivi de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays».

Abordant la question de la sécurité, «ils se sont félicités des résultats obtenus dans le cadre de la coopération entre les deux pays et sont convenus de soutenir une approche solidaire afin de prévenir et de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière organisée sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, le trafic illicite d'armes, de drogue, d'êtres humains et le blanchiment d'argent». A cet effet, «ils ont donné leurs hautes directives pour la tenue régulière des rencontres entre les structures concernées et l'organisation de patrouilles mixtes à terre comme en mer».

EXPLOITATION DU CHAMP GAZIER : LE SENEGAL ET LA MAURITANIE SIGNENT L'ACCORD DE COOPERATION INTERGOUVERNEMENTAL

Sur invitation du Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, le Président de la République du Sénégal Macky Sall, a effectué, les 08 et 09 février 2018, une visite de Travail et d'Amitié en Mauritanie.

A cette occasion les deux gouvernements ont signé l'accord de Coopération Intergouvernemental «Aci» portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin (Gta), se trouvant au niveau des frontières maritimes. Cet accord a été paraphé par Mansour Elimane Kane, Ministre du pétrole et du gaz et son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Vetah. «Convaincus de l'importance du rôle de l'éEnergie dans le développement économique durable, les deux Présidents ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération dans ce secteur.

Et, comme concrétisation effective de cette volonté politique les deux Etats ont signé l'Accord de Coopération Intergouvernemental « Aci » portant sur l'exploitation du champ gazier », rapporte un communiqué conjoint du gouvernement de la Mauritanie et du Sénégal.