En Casamance, cette forme de brassage avait connu ses lettres de noblesse entre le Balantacounda et la Guinée Bissau caractérisée par le partage des activités lucratives, mais aussi une surveillance commune des intérêts notamment contre le vol de bétail, les spoliations de terres et les tracasseries.

Cela passe nécessairement par des sessions de formation et de financement de projets transfrontaliers à travers des groupements constitués pour bâtir les socles de raffermissement de relations de bon voisinage imposées par l'histoire et la géographie.

Les zones de frontières sont devenues le théâtre de violence entre beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine. Les limites entre le Sénégal et ses voisins immédiats ont constitué des foyers de tension ces dernières années au préjudice de la fluidité du trafic et des affaires.

