Afrique: Buteurs africains - Le petit bijou de Yann Karamoh

En Italie, le Franco-Ivoirien Yann Karamoh, âgé de 19 ans, a marqué un but superbe pour l'Inter Milan. En France, le Tunisien Wahbi Khazri a fait plier Lyon avec Rennes. Voici les Buteurs africains d'Europe du 5 au 11 février 2018.

ALLEMAGNE / Bundesliga - 22e journée

Le Français d'origine bissau-guinéenne Dayotchanculle Upamecano a ouvert le score pour Leipzig contre Augsbourg en reprenant un ballon à bout portant. Le Guinéen Naby Keita a enfoncé le clou sur coup franc. Score final : 2-0.

L'Ivoirien Salomon Kalou est allé défier le gardien de but du Bayer Leverkusen avec succès pour lui et pour son club, le Hertha Berlin, vainqueur 2-0.

ANGLETERRE / Premier League - 27e journée

Les buts s'enchaînent et Oumar Niasse prend de l'importance à Everton, cette saison. Le Sénégalais a placé un coup de tête lors de la victoire 3-1 des « Toffees » contre Crystal Palace.

Steve Mounié s'est quasiment fendu d'un doublé avec Huddersfield Town contre Bournemouth (4-1). Après son coup de tête sur un coup franc, le Béninois aurait pu aussi se voir créditer le but du 3-1, sa frappe étant détournée par Steve Cook.

Et de 21 pour Mohamed Salah ! L'Egyptien ne lâche pas l'Anglais Harry Kane au classement des buteurs de Premier League. Le Joueur africain de l'année 2017 a profité d'une talonnade géniale de Roberto Firmino pour conforter la victoire 2-0 des « Reds » à Southampton.

BELGIQUE / Pro Ligue - 26e journée

Le Tunisien Hamdi Harbaoui est décidément en forme depuis le début de l'année 2018, avec son troisième but depuis le 20 janvier. Un penalty qui n'a toutefois pas pu épargner une défaite 3-1 à Zulte Waregem sur le terrain de Genk.

Le Franco-Algérien Idir Ouali a ouvert le score pour Courtrai contre Antwerp (4-0).

Les spectateurs de Standard de Liège-Mouscron ont été gâtés avec sept buts marqués (4-3) dont un coup de tête du Congolais Christian Luyindama et une reprise de volée du Marocain Mehdi Carcela-Gonzalez pour les Liégeois, tandis que le Nigérian Taiwo Awoniyi a mis un doublé.

Charleroi et le Sénégalais Mamadou Fall ont concédé le nul 1-1 contre Lokeren.

FRANCE / Ligue 1 - 25e journée

Le Franco-Rwandais Kevin Monnet-Paquet a eu le temps d'ajuster un tir croisé avec Saint-Etienne face à Marseille (2-2).

Le Guinéen François Kamano a mis fin à une abstinence offensive qui durait depuis le 23 septembre 2017, en Guinée. L'attaquant et Bordeaux ont gagné 3-2 contre Amiens malgré la réduction du score signée du Congolais Gaël Kakuta.

A 29 ans, Julio Tavares réalise peut-être sa meilleure saison à Dijon, club dont il porte les couleurs pour la sixième année. Le Cap-Verdien a ainsi trompé le portier de Nice avant de le battre sur penalty. Le Franco-Malien Alassane Pléa avait marqué pour les Niçois suite à un déboulé sur le flanc gauche.

L'Ivoirien Giovanni Sio a donné la victoire 1-0 à Montpellier sur la pelouse du FC Metz.

Un autre Ivoirien s'est illustré : Jean-Eudes Aholou. Sa superbe frappe enroulée a aidé Strasbourg à battre 2-1 Troyes et le Malien Adama Niane, auteur d'une reprise de volée.

Premier but en Ligue 1 avec Lille pour le Sud-Africain Lebo Mothiba avec un coup de tête décroisé à Lille. Son coéquipier, l'Ivoirien Nicolas Pépé, est nettement plus prolifique. En témoigne son beau tir enroulé qui permet aux Lillois de repartir de Nantes avec un match nul 2-2.

Le Tunisien Wahbi Khazri a une nouvelle fois convaincu à un poste d'avant-centre en allant glisser le ballon entre les jambes du gardien de Lyon. Un geste crucial dans la victoire 2-0 de Rennes à l'extérieur. C'est le Franco-Camerounais James Léa Siliki qui a toutefois plié l'affaire pour les Rennais.

ITALIE / Serie A - 24e journée

Le Franco-Ivoirien Yann Karamoh a régalé les supporters de l'Inter Milan avec un génial enchaînement double-contact puis frappe lointaine face à Bologne. Et en plus, le premier but en Serie A de cet attaquant de 19 ans a donné la victoire 2-1 aux Milanais !

Deuxième but en Serie A pour le défenseur camerounais Nicolas Nkoulou avec un coup de tête décroisé, sur un corner, face à Udinese.

PAYS-BAS / Eredivisie - 22e et 23e journées

22e journée -

Le Nigérian Bartholomew Ogbeche en a mis un 9e cette saison, lors de la victoire 3-0 de Willem II contre VV Venlo.

Le Marocain Mounir El Allouchi et le Nigérian Umar Sadiq ont participé au large succès 6-1 de NAC Breda contre Heracles Almelo.

C'est un missile que le Marocain de l'Ajax Amstardam, Hakim Ziyech, a balancé dans la cage de Roda JC. Score final : une victoire 4-2 à l'extérieur.

23e journée -

Quelques jours plus tard, le Belgo-Congolais Maecky Ngombo a aidé Roda JC à se rattraper en partie avec un match nul 1-1 ramené d'Heerenveen.

Le Marocain Zakaria Labyad a également pesé dans le résultat de FC Utrecht contre PEC Zwolle avec le but décisif en faveur du FCU (2-1).

Autre Marocain buteur : Adnane Tighadouini avec Twente dans l'enceinte de l'Ajax Amsterdam (1-2).

TURQUIE / Süper Lig - 21e journée

L'Egyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet » a décroché le nul 1-1 pour Kasimpasa sur la pelouse de Malatyaspor.

Le Sénégalais Demba Ba se trouvait à la limite du hors-jeu lorsqu'il a intercepté un centre-tir lui permettant de lancer le match (nul 3-3) entre son club, Goztepe, et Ankaraspor.

Premier match avec Konyaspor et premier but pour le Camerounais Samuel Eto'o : un penalty et une victoire précieuse 2-1 sur le terrain d'Alanyaspor.