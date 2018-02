Afrique: CAF - Ivo Traça prône la cohésion pour balayer Platinum du Zimbabwé

"Le Primeiro de Agosto dispute ce match avec l'objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition africaine. Nous avons réalisé une pré-époque formidable (...). Nous voulons gagner et être tranquilles pour le match-retour".

Lors de la conférence de presse sur le matche-aller qui se dispute dimanche au stade "11 de Novembro" à Luanda, l'adjoint du Serbe Zoran Maki a affirmé que l'équipe avait fait une bonne préparation et était en condition de lutter pour un résultat positif et disputer le match-retour en toute tranquillité.

