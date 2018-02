Congo-Kinshasa: Leila Zerrougui prend ses fonctions à la tête de la MONUSCO

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Mais la diplomate arrive sur un terrain miné. La crise politique interne se durcit, plusieurs marches ont été dispersées dans le sang, l'opposition et les laïcs soutenus par l'église catholique en annoncent de nouvelles, et les foyers d'insécurité restent nombreux.

Leila Zerrougui n'arrive pas en terre inconnue. Elle a déjà travaillé pour plusieurs missions de l'ONU et a même été numéro 2 de la Monusco de 2008 à 2012. Ceux qui l'ont connue à Kinshasa à l'époque vantent sa force de caractère, sa finesse d'analyse et sa longue expérience dans le domaine des droits de l'homme.

A 61 ans, elle prend la tête de la plus grande mission de maintien de la paix dans le monde, en remplacement de Maman Sidikou. Et ce, dans un contexte difficile, entre crise politique interne et bras de fer avec les autorités congolaises sur le rôle de la mission en RDC.

