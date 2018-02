Afrique: La Turquie étend son influence sur le continent

L'influence de la Turquie se déploie aussi dans d'autres domaines : le militaire - avec l'inauguration récente d'une base turque en Somalie -, l'humanitaire - notamment au Darfour et en Somalie - et l'éducation, le gouvernement turc finançant les bourses de plusieurs centaines d'étudiants africains chaque année.

Depuis une quinzaine d'années - depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP du président Recep Tayyip Erdoğan - diplomates et hommes d'affaires turcs sont à l'offensive en Afrique, plus particulièrement au sud du Sahara.

Le ministère des Affaires étrangères turc et la commission de l'Union africaine organisent ce lundi 12 février à Istanbul la deuxième conférence ministérielle de suivi Turquie-Afrique. Depuis plusieurs années, Ankara est en quête d'influence sur le continent africain et joue à plein de ses leviers économiques et diplomatiques.

