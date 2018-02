Mali: Campagne sucrière - Plus de 100 000 tonnes de sucre attendues

L'équipe du Ministère des Montagnes du Feu et des Miracles (MFM FC) du Nigeria a accroché (1-1),… Plus »

A u delà de ce lancement, Mohamed Aly Ag Ibrahim a exhorté les responsables de ces deux sociétés sucrières à plus de gestion efficace et efficiente pour atteindre l'objectif de production attendue. Aussi, il les a invités à l'application correcte de la réglementation du travail en vigueur dans l'optique d'améliorer les conditions de travail du personnel.

Pour lui, seule une forte redynamisation du « Made in Mali » peut nous permettre de participer, la tête haute, aux échanges avec les autres pays au lieu de les subir, et de compter, à notre juste valeur, au sein de l'espace communautaire.

Et d'ajouter : « De même, les instructions du Premier ministre sont clairement données de sorte qu'on puisse rendre possible tout ce qui est nécessaire à cette accélération ».

Pour cette campagne sucrière 2017-2018, ces deux sociétés comptent produire plus de 100 000 tonnes et 12,5 millions de litres d'alcool dont 700.000 tonnes au niveau de N-Sukala.

