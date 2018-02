Du matériel médical, des médicaments pour des structures sanitaires, des kits éducatifs, des fournitures scolaires et des outils informatiques destinés aux bibliothèques ... voilà entre autres le contenu de la caravane médicale et socio-éducative 2015-2018 initiée par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Isesco).

Après le Maroc, le Mali et le Sénégal, la 5e édition de ce programme inclusif marque une halte dans les quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan avec des dons d'une valeur d'environ 50 millions de Fcfa.

Cette caravane a été lancée le 8 février au centre de santé communautaire d'Anoumanbo (Marcory) par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou-Coffie, qui représentait la Première dame, Dominique Ouattara, marraine de l'évènement.

C'était en présence du Pr Assane Thiam, directeur de cabinet représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de Ibrahim Sangaré, conseiller technique représentant la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Dr Maha Merazak, superviseur de la direction des sciences humaines de l'Isesco a rappelé les objectifs de cette caravane qui est de contribuer à réduire les inégalités dans l'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité.

Ce projet conçu comme une contribution aux efforts nationaux est mené par Isesco, en partenariat avec la fondation Al Waleed philantropies.

Durant 3 jours, 15 médecins issus du secteur privé soutenus par leurs confrères ivoiriens vont faire des consultations gratuites en gynécologie, ophtalmologie et cardiologie dans les communes de Marcory, Port-Bouët et Cocody.

En plus de ces équipes, d'autres seront au Chu de Treichville. Dans le volet éducation, des séances de sensibilisation auront lieu dans sept établissements des communes de Marcory, Treichville et Bingerville. Elles vont aborder les fléaux qui minent l'école (grossesses en milieu scolaire, drogue, faible taux de scolarisation des filles... ).

Au nom de la Première dame, la ministre de la Santé a salué les initiateurs de cette caravane. Elle a dit sa gratitude pour les nombreux dons et assuré qu'ils seront bien utilisés au profit des couches sociales nécessiteuses.

Raymonde Goudou-Coffie a eu des mots choisis pour les médecins marocains qui ont accepté de sacrifier de leur temps, donc de perdre des ressources pour apporter des soins à des populations défavorisées. Elle a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour que la caravane soit un grand succès.