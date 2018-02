De l'avenue Bourguiba rue 10 prolongée à l'avenue 25 boulevard du centenaire de Dakar, la marche de l'opposition d'hier vendredi, a mobilisé une foule nombreuse. Venus se rallier à ce mouvement de contestation, les leaders de l'opposition ont répondu présents à l'appel sous l'escorte des limiers.

Sur une note de l'hymne national du Sénégal, les militants de l'opposition ont entamé leur marche de contestation. L'ambiance avait atteint son paroxysme. Les cris stridents de quelques militants euphoriques entrecoupaient par moments les discours de politiciens. Si les militants avaient massivement répondu à la marche, leurs leaders n'étaient pas en reste. Parmi eux, Babacar Guèye du Pds, Abdoul Mbaye de l'Act, Mamadou Diop Decroix de And Jef, Déthié Fall de Rewmi, Barthelemy Dias, Mamadou Lamine Diallo, Pape Diop de Bokk Gis Gis, Oumar Sarr du Pds, Amsatou Sow Sidibé, Bamba Fall le maire de la Médina, Habib Sy, Serigne Assane Mbacké ou encore l'ancien ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall.

Pour encadrer les manifestants, les forces de l'ordre ont déployé une vingtaine de voiture massées le long de la route pour éviter tout débordement des marcheurs. Lesquels marcheurs vêtus de casquettes et de tee-shirts à l'effigie de leur parti n'ont pas hésité à scander leur désarroi contre le Président et ses partisans. Désarrois qu'on traduisait sur des banderoles du genre « Na Dem » ou « Nouvelle Alliance pour le Départ de Macky », « Non au Mackyage du système », « démocratie assassinée », « libérez Khalifa et les prisonniers politiques, combattant de la liberté » ou « Idy debout pour le Sénégal ». Parmi les raisons qui ont motivé la marche de contestation d'hier vendredi figurent la non-transparence des élections et la rétention volontaire des cartes d'électeur, l'exil politique de Karim Wade, le procès intenté contre le maire de Dakar Khalifa Sall et ses codétenus, une agriculture morose. Même le couple présidentiel Faye-Sall ou le ministre d'Etat Youssou Ndour en ont eu leur dose. Sur une note de musique de la star sénégalaise, les manifestants ont immédiatement demandé de l'enlever et de mettre celui de Pape Cheikh qui faisait rage en 2012 ou encore l'hymne de la jeunesse du Pape du Sopi.

Réactions

ABDOUL MBAYE, ALLIANCE POUR LA CITOYENNETE ET LE TRAVAIL : «Il faut rétablir une vraie démocratie au Sénégal»

Il nous faut un scrutin transparent, car nous avons vu ce qui s'est passé lors du référendum et des législatives. Il y a eu beaucoup de choses anormales et c'est une catastrophe. Comment peut-on organiser des élections sur la base de nouvelles cartes d'identité, lorsque 45% des cartes n'ont pas été distribuées aux destinataires ? Ils ont organisé des élections en violation des traités internationaux auxquels nous sommes liés à travers le règlement de la Cedeao. Il faut rétablir une vraie démocratie au Sénégal. C'est ce dont on a besoin pour la paix. Ce qui fait que le dialogue doit intégrer cette donne importante. La paix a besoin de dialogue mais il faut un dialogue constructif, un dialogue qui permet de reconstruire des règles de jeu objectives, qui permettent des élections libres et transparentes. Nous avons une plateforme que nous avons élaborée et qui regroupe des partis politiques mais également des mouvements.

C'est un combat citoyen, pas un combat strictement politique. Dans cette plateforme, il y a beaucoup des points sur lesquels nous pouvons trouver des solutions. Il y a également la distribution des cartes d'identité à tous les électeurs. Si l'Etat n'est pas capable de faire cela, il doit démissionner, car c'est le minimum. Mais, il y a aussi l'audit du fichier électoral, parce que c'est eux qui ont créé le fichier, c'est eux qui l'on manipulé, et c'est eux qui décident de l'audit au moment où on doit échanger sur les conditions de cet audit. L'autre point est qu'on a noté l'annulation du vote distinct par les militaires. Cela a donné lieu à une distribution d'ordres de mission. C'est pour permettre aux personnes non identifiées de voter.

BAMBA FALL, MAIRE DE MEDINA ET REPRESENTANT TAXAWU DAKAR : «Je suis venu représenter notre futur candidat Khalifa Sall»

Nous sentons que le régime veut faire coûte que coûte pour gagner dès le premier tour des élections. Sachant que maintenant la situation ne lui est pas favorable, il cherche à gagner les élections. Donc, actuellement tout ce que nous demandons, c'est que les citoyens détiennent leurs cartes d'électeurs. Le dialogue convoqué par le président de la République et qui tarde à donner des résultats fait que le pays va très mal. Le taux de croissance dont il parle n'a profité qu'aux étrangers. Même l'ensemble des grands projets de l'Etat sont confiés aux étrangers. C'est ce qui fait que je suis venu représenter ici, notre futur candidat Khalifa Sall, qui est un détenu politique. Mais également nous sommes là pour demander la transparence dans le fichier électoral, pour défendre les intérêts du pays.

PAPE DIOP, LEADER DE BOKK GIS GIS : «On va amplifier le combat pour qu'en 2019, le peuple sénégalais soit libéré de cette injustice»

J'ai fait le tour du pays mais rien n'a changé. Les paysans ne peuvent pas écouler leurs graines si non à 150F Cfa. Il s'ajoute à tout cela une injustice notoire dans le pays. Nous avons constaté depuis l'arrivée du président Macky Sall l'affaire Karim Wade et celle de Khalifa Sall. On va amplifier le combat pour qu'en 2019 le peuple sénégalais soit libéré de cette injustice.

MAMADOU DIOP DECROIX, SECRETAIRE GENERAL DU PARTI AJ/PADS : «Nous voulons que cette machine de fraude ne soit pas reconduite»

C'est une entité qui regroupe plus de 25 organisations qui, à la base, s'appelle l'Initiative pour les élections libres et transparentes, mais tous les autres partis de l'opposition sont là. L'objectif de cette marche est véritablement de ramener au Sénégal un système électoral qui permet d'avoir des élections sincères, transparentes et libres de sorte que les résultats ne puissent pas être contestés. Depuis le référendum de 2016, ce consensus de 1992 a été saboté par le parti au pouvoir, celui de la coalition du président Macky Sall en remplaçant ce consensus par une machine de fraude. Nous avons organisé cette marche parce que nous avons attiré avant les législatives du 30 juillet dernier l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait que le président Sall et son groupe ont jeté par-dessus bord le consensus de 1992 sans être entendus. Nous voulons que cette machine de fraude ne soit pas reconduite. Nous avons boycotté cette concertation avec le président parce que c'était un coup fourré du président. Le contexte dans lequel nous tenons cette marche est un contexte très particulier. Hier, c'était une manifestation massive des enseignants parce que le gouvernement a pris des engagements avec les enseignants qu'il n'a pas respectés, mais aussi les médecins sont en grève.

GUY MARIUS SAGNA MEMBRE DE NDAWU ASKANWI : «Le régime en place applique des politiques antipopulaires»

Nous notons l'omniprésence de la France au Sénégal et cette omniprésence se montre à nous sur divers façons. D'abord le retour de l'armée française au Sénégal qui a quitté le temps d'Abdoulaye Wade et aussi l'implantation des entreprises françaises sur le sol sénégalais. Il y a 250 petites et moyennes entreprises au Sénégal et qui produisent des richesses pour l'intérêt de la France et c'est comme ça que la France nous impose sa mainmise. Le lien qu'il y a entre la présence économique de la France et le débat électoral au Sénégal est que le régime en place applique des politiques antipopulaires en voulant conserver le pouvoir. Ce qui le pousse à emprisonnant et exiler ses adversaires politiques, mais également en refusant systématiquement l'application du bulletin unique.