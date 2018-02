Tunisie: Un don octroyé au réseau des apporteurs d'affaires

Le Fonds qatari pour le développement a signé, récemment, avec le réseau tunisien des apporteurs des affaires, un contrat complémentaire à la convention de partenariat avec le Fonds d'amitié qatari.

L'objectif est de fournir la dernière tranche du don financier octroyée audit réseau d'une valeur de 1.043.755 dinars tunisiens. Ce montant sera dépensé à travers le réseau sous forme de crédits destinés à financer les projets des jeunes promoteurs qui ont réussi à convaincre les commissions d'engagement, relevant dudit réseau, sur la rentabilité de leur projet.

Le contrat complémentaire signé stipule un accompagnement, une orientation et une consultation au profit des bénéficiaires du réseau. A noter que le Fonds d'amitié qatari a signé une convention de partenariat avec le réseau des apporteurs d'affaires le 21 avril 2015, en lui octroyant 5.038.374 de dinars tunisiens en vue de financer les petits et moyens projets dans tout le territoire national et, notamment, dans les zones intérieures.

Ce don octroyé par le Fonds qatari pour le développement à travers le Fonds d'amitié qatari en Tunisie au profit du réseau des apporteurs d'affaires a permis la consolidation de six bureaux à Bizerte, Sidi Bouzid, Sousse, Mahdia, Sfax et Gabès. Ce don a permis aussi de financer et d'accompagner 166 jeunes promoteurs pour la création de projets créateurs de 3.000 postes d'emploi dont la moitié est répartie dans les régions intérieures du pays. Le contrat en question fait partie du partenariat qui constitue un catalyseur pour le développement.