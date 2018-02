Tunisie: Nos génies dans l'étouffoir de nos «grandes» écoles

Mais ne faut-il pas, d'abord, cultiver convenablement son propre jardin intérieur ? Y procéder à une sélection convenable des semences, enrichir et soigner le terreau, préserver les spécimens et les étoffer, en leur assurant les meilleures conditions d'une croissance qualitative porteuse.

Les bacheliers qui se distinguent

Prenons le cas des bacheliers qui se distinguent. On les oriente vers nos «grandes» écoles parmi les titulaires de 16 à 17 de moyenne (essentiellement Bac Math) en leur promettant monts et merveilles, puis on en fait redoubler 30% en 1ère année pour purifier l'espèce, ce qui est bien normal au vu du relâchement provisoire que peuvent montrer un certain pourcentage parmi les plus brillants des étudiants.

Mais ce qui l'est moins et prend l'allure d'un véritable piège, c'est que l'on puisse en condamner définitivement et sans appel 30% en fin de 2e année. Un taux que l'on s'apprêterait à faire passer à 35% à l'Insat, par exemple, ce qui est très mal accueilli par les étudiants.

Dire adieu à son rêve

Et tous ces recalés doivent dire adieu à leur rêve de devenir ingénieur, pour se contenter d'un cycle court sans réelles perspectives professionnelles.

Ce alors que s'ils avaient choisi, au vu de leur forte moyenne au Bac, de prendre un avion dans le tout proche aéroport Tunis-Carthage, en direction d'une capitale européenne, leurs perspectives de carrière seraient restées intactes, arbitrées par leur capacité à arracher leur place dans l'un des concours d'accès aux multiples écoles d'ingénieurs.

Des techniciens «inférieurs»

Dire adieu aux études d'ingénieur pour être relégué à un grade de technicien qu'un 10 au Bac aurait suffi à envisager, avec des chances d'employabilité bien meilleures. Car les études académiques poussées prodiguées par la «prépa» affaiblissent décisivement les chances de tout «ex-futur ingénieur» d'être recruté en tant que technicien supérieur, appelé qu'il est à assurer des tâches d'exécution, souvent totalement absentes de sa configuration d'esprit.

Et le plus révoltant, c'est que ces génies déchus sont condamnés, n'ayant plus accès à aucune école d'ingénieurs, même parmi les moins cotées. Ce alors que les lauréats des Iset peuvent pousser leur formation dans certaines écoles d'ingénieurs et obtenir ce prestigieux diplôme d'ingénieur, désormais attentivement protégé par mille et une balises. Y compris dans l'enseignement privé.