Tunisie: Préserver les intérêts des petits agriculteurs

Abordant la situation agricole générale et les difficultés épineuses auxquelles font face les agriculteurs et les pêcheurs, le Conseil a constaté que celles-ci freinent le développement des filières. A cet égard, il a formulé un ensemble de recommandations, dont l'accélération de la révision du guide des procédures en vue de traiter tous les handicaps administratifs et matériels de nature à empêcher l'application de la nouvelle loi sur l'investissement.

Distribution équitable des fourrages

L'Office national de l'huile (ONH) a été invité à intervenir en urgence en vue d'acquérir des quantités d'huile d'olive, et ce, pour préserver les intérêts des petits agriculteurs. Les participants à la réunion ont également recommandé de rationaliser la distribution des produits fourragers compensés aux agriculteurs pour satisfaire leurs besoins et barrer la route devant les opérateurs dans les circuits parallèles et les marchés noirs.

Le Conseil constate avec amertume la poursuite de l'augmentation du coût de la production, ce qui a eu pour conséquence la régression du rendement des agriculteurs et la précarité de leur situation. Toutefois, les représentants des agriculteurs se disent satisfaits de la loi relative à l'alourdissement des peines à l'encontre des auteurs de vols agricoles. D'où la nécessité de créer une structure sécuritaire spécifique, tout en mettant à la disposition des agriculteurs les moyens de protection nécessaires.

Par ailleurs, le Conseil est préoccupé par les problèmes vécus par le secteur de l'élevage du bétail à cause de la sécheresse et la contrebande. Il invite les intervenants concernés à mettre en place un fonds pour la santé animale.

Pour ce qui est du secteur de la pêche, les participants soulignent la nécessité d'accélérer la résolution des difficultés en suspens et de réagir positivement aux propositions de l'Utap au sujet de l'institution d'un nouveau régime de couverture sociale. Pour assainir le secteur, il est recommandé notamment de lutter contre la pêche anarchique et la pollution marine, tout en optimisant la distribution des quotas de thon rouge.

Enfin, le Conseil constate que l'autorité de tutelle continue à ignorer les revendications légales des agriculteurs comme la publication des résultats de l'enquête effectuée au sujet du manque de semences sélectionnées et la lutte contre la contrebande. Il est également urgent de résoudre le problème du manque d'eau d'irrigation. Le Conseil central a appelé le bureau exécutif élargi à se réunir prochainement pour étudier les moyens à utiliser dans le mouvement de protestation et les possibilités de l'intensifier.