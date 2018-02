Tunisie: Les placements financiers en baisse de 24,7%

En revanche, les investissements déclarés dans le cadre du régime totalement exportateur pour le reste des secteurs ont enregistré des hausses durant les onze premiers mois 2017 variant entre 24.8% pour le secteur des industries du textile et de l'habillement (85.1 MD contre 68.2 MD) et 43.4% pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure (7.6 MD contre 5.3 MD).

Idem pour le secteur des industries chimiques, dont les investissements déclarés dans le cadre du régime totalement exportateur ont enregistré une diminution de 54.3% avec 64.1 MD contre 140.4 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les onze premiers mois 2016 de l'extension d'une unité de fabrication des engrais composés et à la déclaration de la création d'une unité d'extraction et de transformation des matières d'origine animale ou végétale pour un montant de 28.0 MD.

Il en est de même pour le secteur des industries agroalimentaires, dont les investissements déclarés dans le cadre du régime totalement exportateur ont enregistré une diminution de 8.3% avec 182.9 MD contre 199.5 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les onze premiers mois 2016 de la création d'une conserverie de tomates pour un montant de 51.2 MD et à la déclaration de la création d'une unité de production de farine poisson et dérivés pour un montant de 10.4 MD.

La baisse des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices est due essentiellement au secteur des industries mécaniques et électriques (216.7 MD contre 325.6 MD), essentiellement suite à la déclaration durant les onze premiers mois de l'année 2016 de l'extension d'une unité de fabrication de pièces mécaniques de précision pour le secteur aéronautique pour un montant de 67.6 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de pièces de structure aéronautique pour un montant de 35.6 MD et à la déclaration de la création d'une fonderie pour un montant de 25.0 MD.

