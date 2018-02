Tchad: Une manifestation étudiante violemment réprimée à Ndjamena

Les témoignages se poursuivent et se ressemblent : « Sur une femme enceinte, ils ont lancé le gaz derrière elle et elle est tombée. Son état est précaire, c'est difficile, je ne peux pas laisser ça tomber. Ils ont poursuivi les gens qui allaient chez eux, jusqu'à la maison, même chez moi, ils ont envahi ».

Des scènes qui ont choqué les habitants : « Brusquement, les policiers ont pénétré chez nous. J'ai un petit frère de 15 ans, ils voulaient le prendre, le petit dit non, qu'il n'avait rien fait. Notre sœur est intervenue et a dit que le petit était à la maison et leur a demandé ce qu'il avait fait. Directement, ils ont commencé à nous frapper ».

Un mouvement pour exiger la reprise des cours dans les écoles et universités fermées par la grève des travailleurs. La police est intervenue et des habitants se sont plaints d'une répression sans discernement.

