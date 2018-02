Tunisie: Economie, finances, diplomatie, à revoir

Bien pis, notre positionnement international s'enlise dans la case infamie, incompétence et sclérose. Après avoir été classée par l'Union européenne, décembre dernier, sur la liste des paradis fiscaux, la Tunisie a été reclassée, quelques semaines après, sur la liste grise aussi infamante que la première. Nos hauts responsables, M. Khémaïs Jhinaoui, notre ministre des Affaires étrangères en tête, ont cru jubiler.

Rebelote. Le Parlement européen a entériné, ce 7 février 2018, le classement de la Tunisie sur la liste noire des pays exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Une liste sur laquelle figurent notamment l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Il s'agit bien évidemment d'un nouveau coup dur pour l'économie nationale, nos finances et, surtout, d'un sérieux revers de notre diplomatie frappée de sclérose.

Encore une fois, la Tunisie est pointée d'un doigt accusateur, clouée au pilori. Certains responsables politiques feignent cependant de minimiser ce cinglant fiasco. D'autres en déchargent la responsabilité sur d'autres parties, d'autres responsables étatiques ou ministériels. Oubliant au besoin le principe de la solidarité gouvernementale et de la continuité de l'administration.

On croit rêver. Des ministres défendent «leur» département, sur fond d'isolationnisme et de gestion féodale du portefeuille ministériel. Tel est le cas du ministre des Affaires étrangères, qui a remué dans tous les sens, par plateaux radio et télé interposés, pour essayer de se tirer d'affaire et responsabiliser la seule Banque centrale. Oubliant qu'il était, pas plus tard que le 5 février, à Bruxelles, en visite éclair, en vue d'influencer, en vain, les hauts responsables européens. Il s'était entretenu notamment avec Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne et vice-présidente de la Commission européenne. Mais, à l'heure des bilans, il rase les murs et s'esquive via la parlote biaisée et les apparitions falotes.

Bien que douloureuses et tragiques nos récentes débâcles et vicissitudes doivent nous éclairer sur la manière de rectifier le tir. En tout état de cause, beaucoup de choses doivent changer dans la Maison Tunisie. À commencer par notre système financier caduc et inapproprié, nos structures de contrôle inexistantes ou inopérantes et notre diplomatie dormante.

Notre système institutionnel et fonctionnel est archaïque. Il est la cause de nombre de handicaps et incuries. Quand on voit la mue multiforme et multisectorielle que connaissent certains pays voisins notamment, on saisit l'ampleur de notre statu quo ankylosant. Certains pays africains ont totalement revu leur système, de fond en comble. Tel est le cas du Rwanda. Ils ont de meilleurs dynamismes économiques, un meilleur positionnement régional, une meilleure réputation et coopération internationale.

Aujourd'hui, les principaux responsables gouvernementaux doivent faire leur mea culpa, non point pour battre indéfiniment leur coulpe, mais pour mieux rebondir. Face aux fiascos internationaux enregistrés en deux mois, il faut savoir repartir du bon pied, moyennant une remise en cause fondamentale, un examen par le doute et un nouvel élan de conquérants. Parce que, quoi qu'on en dise, tout le gouvernement tunisien est responsable des derniers développements navrants et affligeants. Tous sont quelque part responsables, y compris le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, les ministères à vocation économique, la Justice, le gouverneur de la Banque centrale.

Et puis il nous faut bien créer une nouvelle génération de diplomates chevronnés, de lobbyistes talentueux et de fins manœuvriers en matière de relations publiques. Le temps des responsables patibulaires, maussades, coincés et vieux jeu est révolu. Le monde a changé. Il faut savoir épouser l'esprit du temps. Et notre monde actuel connaît des changements si effrénés qu'il y faut courir deux fois plus vite pour rester à la même place.