Tunisie: Encourager le recours à des sources renouvelables

La Tunisie et l'Agence française de développement (AFD) ont décidé de renforcer leur coopération dans le secteur énergétique à la faveur de la signature d'une lettre d'intention pour la transition énergétique de la Tunisie.

Dans ce cadre, Zied Ladhari, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale tunisien, et Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD, ont signé, récemment, au siège du ministère des Affaires étrangères en présence de Khemaïes Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, et Jean Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, une lettre d'intention relative au soutien de l'Agence Française de développement à la transition énergétique de la Tunisie.

Cette lettre d'intention a pour objet de marquer la volonté de l'AFD et de la République tunisienne de mettre en place et de financer des programmes d'investissement s'inscrivant dans la transition énergétique de la Tunisie. Il s'agit notamment d'encourager le recours à des sources renouvelables, d'accompagner la diversification du mix énergétique et de promouvoir l'efficacité énergétique pour le bien de l'économie.

Partenaire de la Tunisie depuis plus de 25 ans, l'AFD accompagne le pays dans la réalisation de nombreux projets dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'eau, les transports urbains ou encore la formation professionnelle.